В Украине приняли антикоррупционный закон для добывающих компаний

Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях.

За соответствующий документ №6229 проголосовали 244 народных депутатов.

Закон определяет правовые основы регулирования и организации сбора, раскрытия и распространения информации с целью обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции в добывающих отраслях в Украине.

Документ разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезных ископаемых общегосударственного значения.

Закон внедряет в Украине международные стандарты и передовые практики раскрытия информации в добывающих отраслях в соответствии с инициативой по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Эти стандарты внедряются в 51 стране мира, в т.ч. Казахстане, Норвегии, Великобритании, Германии, США.

Закон направлен на выполнение международных обязательств Украины в связи с присоединением к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, а также на имплементацию актов законодательства Европейского Союза в части повышения прозрачности хозяйственной деятельности в добывающих отраслях о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетами.