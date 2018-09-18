В Украине приняли антикоррупционный закон для добывающих компаний

0 комментировать
Добыча в Украине станет более прозрачной
Фото: Pixabay

Добыча в Украине станет более прозрачной

Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях.

За соответствующий документ №6229 проголосовали 244 народных депутатов.

Закон определяет правовые основы регулирования и организации сбора, раскрытия и распространения информации с целью обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции в добывающих отраслях в Украине.

Документ разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезных ископаемых общегосударственного значения.

Закон внедряет в Украине международные стандарты и передовые практики раскрытия информации в добывающих отраслях в соответствии с инициативой по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. Эти стандарты внедряются в 51 стране мира, в т.ч. Казахстане, Норвегии, Великобритании, Германии, США.

Закон направлен на выполнение международных обязательств Украины в связи с присоединением к Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, а также на имплементацию актов законодательства Европейского Союза в части повышения прозрачности хозяйственной деятельности в добывающих отраслях о ежегодной финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отчетами.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове