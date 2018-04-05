Украинским предприятиям повысили цену на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь с 2 425 грн до 2 535 грн без НДС за тонну со 2 апреля.

Об этом говорится в решении министерства.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, базовая цена угля на 2018 год установлена с учетом роста цен на уголь с декабря 2017 по март 2018 года.

По его словам, несмотря на повышение цены на уголь, она все равно не покрывает себестоимость угольной продукции.

Напомним, что с 1 января министерство повысило отпускную цену энергетического угля, добываемого государственными шахтами, на 24,1%, или на 330 грн, до 1700 грн за тонну.