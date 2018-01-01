Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения
Виктор Довгань
Как решить вопрос разрешений на транзит грузов через Польшу
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
Андрей Леденёв
Что несут газовые споры

В Украине повысили тарифы на отопление для населения еще пяти городов

Сегодня, 15:21
28
Цей матеріал також доступний українською

Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2019 года

Фото: Вінницька міська рада/Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы для шести производителей теплоэнергии в пяти городах Украины.  

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник, 11 декабря.

Для КП Винницагортеплоэнерго тариф повышен на 20%, для КП Гортепловодоэнергия (Хмельницая обл. Каменец-Подольский) на 18%, для ООО Ровнытеплоэнерго – на 18%, ГКП Хмельницктеплокоммунэнеро – 19%, КПТС Черкаситеплокомунэнерго – 18%, ЧАО Черкасское химволокно – 21%.

Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 производителей теплоэнергии – ООО Евро-реконструкция и ООО Фирма ТехНова.

Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 производителей теплоэнергии. Новые тарифы на производимую  теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

10 декабря регулятор утвердил повышение на 12-24% тарифов на тепло для населения для первых 18 из 26 производителей теплоэнергии.

19 октября Кабмин принял решение повысить цены на газ для населения на 23% с 1 ноября 2018 года.

Теги:   Тепло НКРЭКУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
2232
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
Что несут газовые споры
172
Евгения Вознюк - фото
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5501
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5258
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
2232
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7025

Последние новости

События

Сегодня, 15:39

На трассе во Львовской области столкнулись две фуры
Страны

Сегодня, 15:37

Иран подтвердил испытание баллистической ракеты
Научпоп

Сегодня, 15:33

Куда подальше. Космический аппарат Voyager 2 вышел за пределы Солнечной системы

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться