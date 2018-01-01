В Украине повысили тарифы на отопление для населения еще пяти городов
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы для шести производителей теплоэнергии в пяти городах Украины.
Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник, 11 декабря.
Для КП Винницагортеплоэнерго тариф повышен на 20%, для КП Гортепловодоэнергия (Хмельницая обл. Каменец-Подольский) на 18%, для ООО Ровнытеплоэнерго – на 18%, ГКП Хмельницктеплокоммунэнеро – 19%, КПТС Черкаситеплокомунэнерго – 18%, ЧАО Черкасское химволокно – 21%.
Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 производителей теплоэнергии – ООО Евро-реконструкция и ООО Фирма ТехНова.
Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 производителей теплоэнергии. Новые тарифы на производимую теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.
10 декабря регулятор утвердил повышение на 12-24% тарифов на тепло для населения для первых 18 из 26 производителей теплоэнергии.
19 октября Кабмин принял решение повысить цены на газ для населения на 23% с 1 ноября 2018 года.