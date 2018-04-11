В Украине потребовали закрыть сразу 16 ТРЦ

ГСЧС подала в суд иски на закрытие 16 ТРЦ в Украине после проверок

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подала в суд иски на закрытие 16 торгово-развлекательных центров (ТРЦ). А всего объектов, не прошедших проверку, в Украине 37.

Об этом сообщил глава службы Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров Украины 11 апреля, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, по его словам, практически не уделяется внимание вопросам пожарной безопасности в торговом центре Альтаировский в Одессе, в торговом центре Рикос и супермаркете Колибрис в Ривненской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарного оповещения и защиты годами остаются в нерабочем состоянии.

В Киеве из 357 торгово-развлекательных центров сейчас проверяется девять.

"Из них сегодня можно говорить, что в Магеллане и Дрим Тауне уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей", - отметил глава ГСЧС.

Он указал, что владельцы не создают препятствий проверяющим и грубых фактов недопущения сотрудников ГСЧС на объекты не зафиксировано.

При этом Чечеткин сообщил, что доходит информация о поступлении телефонных звонков с предложениями за определенную награду "порешать" вопрос о лояльном отношении во время проведения проверок.

"Я хочу заверить, что это или действуют группы мошенников, или люди, которые хотят скомпрометировать службу. Поэтому я прошу обращаться либо по телефону доверия, либо напрямую в правоохранительные органы", - подчеркнул он.

По словам Чечеткина, проверки были начаты с 30 марта по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Всего подлежат проверке более 30 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, из которых больше 4 тыс. – это ТРЦ, почти 2 тыс. больниц и более 25 тыс. школ и детских садов.

Уже проверено 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учебных заведений, 56 больниц, 326 ТРЦ и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени.

Наихудшая ситуация с выполнением предписаний сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мер.

"Всего к руководителям объектов применено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них – 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учебных заведений, 3 больниц", - сообщил Чечеткин.