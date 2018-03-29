В Украине построят сразу два новых завода по производству картофеля фри

В Украине запланировали строительство двух заводов по производству фри

В 2019 году два крупных производителя картофеля – компании Овощная группа и Аделаида – планируют построить в Украине заводы по производству картофеля фри.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова, передает AgroTimes.

По ее словам, Овощная группа уже имеет контракт на поставку производимой картофеля фри в Израиль.

"В этом году компания будет проводить сертификацию своих производственных площадей, расположенных на Черниговщине, и одновременно строить завод. Хозяйство уже провело сортоиспытания, прошло соответствующий финансовый аудит и теперь ищет способы получить внешний кредит", - уточнила Руженкова.

Компания Овощная группа расположена в Черниговской области. Под картофелем у комапнии 750 га земли, в том числе 150 га - на поливе.

В свою очередь Аделаида будет строить завод по производству картофеля фри на Житомирщине. Это хозяйство планирует ориентировать свою систему сбыта на внутренний рынок.

"Аделаида имеет большой опыт в выращивании, реализации и экспорте картофеля. В 2018 году хозяйство начнет сортоиспытания. Все необходимые сертификаты имеет. Сейчас выбирает производственную линию. Завод будет строить собственными средствами", - отметила исполнительный директор УАПК.

Компания Аделаида выращивает картофель в Херсонской и Житомирской областях.