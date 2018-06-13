В Украине построили завод по производству протеиновых добавок для животных

Под Киевом откроют завод по производству протеиновых добавок для животных

Компания Европейский Протеин Украина в пгт Рокитне (Киевская обл.) построила завод по производству высокопротеиновых добавок, предназначенных для откормки животных, стоимостью около $10 млн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Мощности нового предприятия - 6 тыс. тонн готовой продукции в месяц - позволяют обеспечить потребности как внутреннего рынка, так и рынков Европы, Ближнего Востока и Азии, добавили в компании.

Отмечается, что строительство завода было начато около двух лет тому назад. Его официальное открытие запланировано на 15 июня 2018 года.

Также в компании добавили, что сейчас в мире существует два подобных завода. На новом заводе по выпуску высокопротеиновых добавок внедрена система управления качеством в соответствии с международными стандартами GMP. Кроме того, его продукция дает возможность внедрить систему "antibiotic free concept"- содержание и откорм продуктивных животных без применения антибиотиков.

Основателями компании Европейский Протеин Украина выступают немецкая Agrolife GmbH и датская Fermentationexperts AS, которая одновременно является владельцем защищенной многими патентами технологии производства.

Fermentationexperts AS – производитель ферментированного корма для животных. Штаб-квартира компании находится в Дании. В настоящее время располагает производственными мощностями в США, Украине, Дании.

Agrolife GmbH - поставщик масличных, зерновых культур и кормовых добавок для животноводства на рынках Германии, ЕС и Украины.