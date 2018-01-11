В Украине построили новую солнечную электростанцию за €10 млн

Канадская компания TIU построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Общий объем инвестиций составил €10,5 млн", - говорится в сообщении.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже установила "зеленый тариф" для гелиоэлектростанции TIU.

Отметим, что весной 2018 года TIU намерена приступить к строительству еще четырех объектов возобновляемой энергетики – трех в Николаевской области и одного в Херсонской.

TIU находится в собственности канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management (RAM).

Напомним, что летом 2017 года компания UDPR ввела в эксплуатацию Дымерскую солнечную электростанцию, которая располагается в Киевской области возле поселка Великая Дымерка.

Кроме того, в апреле прошлого года в Яворовском районе Львовщины открыли первую очередь новой электростанции Озерная мощностью 9,9 МВт.