В Украине после пятилетнего простоя решили запустить автокрановый завод

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Предприятие намерено начать работу с осени
Фото: dak.com.ua

Предприятие намерено начать работу с осени

Предприятие Дрогобычский завод автомобильных кранов во Львовской области намерен начать работу с осени.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

"Уже с осени 2018 Дрогобычский завод автомобильных кранов должен заработать. Как отметили обе стороны в ходе встречи, накануне между главами государств Украины и Белоруссии были заключены договоренности о возобновлении работы Дрогобычского автокранового завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению завода начнут с 1 июля, а уже в октябре-ноябре в эксплуатацию запустят одну треть завода, изготавливая автокраны. Остальные производства планируют запустить позже. Для начала работы завода планируется привлечь около 150 млн грн.

Дрогобычский завод автомобильных кранов основан в 1965 году. Предприятие специализируется на производстве  стреловых кранов и кранов-манипуляторов на автомобильных шасси МАЗ, КрАЗ и КамАЗ, трубопровозов-лесовозов типа ТВГ-10, технологических мотовозов, гидроцилиндров и мультилифтов. Завод остановил производство в 2013 году.

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