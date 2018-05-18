В Украине появится первая дорога из угольных отходов

Энергохолдинг Рината Ахметова - ДТЭК планирует реализовать первый пилотный проект по ремонту дороги с использованием отходов от сжигания угля – золошлаковых материалов.

Об этом сообщила руководитель департамента экологической безопасности ДТЭК Энерго Ирина Вербицкая, передает пресс-служба компании.

"Это возможность снизить затраты на укладки дорог и в то же время уменьшить площади золоотвалов. Мы планируем запустить пилот в Украине с проведения капитального ремонта 1 км дороги в Каменка-Бугском районе Львовской области, чтобы оценить эффективность проекта и внедрить лучший мировой опыт обращения с промышленными отходами", - сказала она.

На данном этапе уже разработана проектно-сметная документация, которая стала результатом совместной работы компании ДТЭК с Европейской комиссией, а также экспертной поддержки компании UMG Recourse. Ожидается, что экономия на капитальном ремонте пилотного участка дороги с использованием золошлаковых материалов составит 30%.

При этом, как подчеркивают европейские эксперты, что для того, чтобы начать использовать золошлаковые материалы в строительстве дорог, Украина должна разработать и принять надлежащую законодательную базу.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.