В Украине почти 17 тысяч компаний "забыли" сообщить о своих собственниках

Информацию должны были обнародовать еще в 2015 году

В Украине 16,7 тыс. компании до сих пор не раскрыли сведения о своих конечных владельцах, которые были обязаны обнародовать еще в 2015 году.

Об этом сообщил сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Отметим, что предоставление такой информации важно, так как владелец компании оказывает решающее влияние на ее деятельность и несет за нее ответственность.

Напомним, в 2014 году Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей, обязывающий действующие в стране компании подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контролере).

23 октября президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.