В Украине отменили санкции против лотерей Патриот и М.С.Л.

Операторы лотерейного рынка Украины М.С.Л. и Патриот исключены из санкционных списков.

Об этом свидетельствуют обновленные списки попавших под санкции лиц на сайте президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно новому списку, под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

Отметим, что М.С.Л. с 2015 года трижды оказывался включенным в санкционный список и активно оспаривал ограничение своей деятельности.

Основным собственником М.С.Л., по данным компании, является Evolot Limited (Кипр), конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис, и компания не имеет "российских корней".

Доля М.С.Л. на украинском рынке из-за действия санкций, по ее данным, упала с 80-85% в 2013 году до, примерно, 25% к лету 2017 года. Сеть точек продаж лотерей М.С.Л. - около 5 тыс.

Напомним, что в сентябре 2015 года в Украине ввели санкции против М.С.Л и Патриот. К обоим операторам применялись пять видов санкций, среди которых - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировка активов.