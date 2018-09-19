В Украине открыли новый завод по выпуску минеральных удобрений

Агрохимическая компания Grossdorf открыла новое производство жидких удобрений КАС в Одесской области, мощностью 60 тыс. тонн в год.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что с открытием завода ее мощности в области по производству жидких удобрений КАС выросли до 410 тыс. тонн в год.

"Grossdorf получает сырье из Европы и Средней Азии, но транспортировка этого сырья для производства КАС из центральных областей в южные является затратным. Поэтому мы построили в пгт Сарата производственную базу и базу хранения сырья. В планах на 2019 год - диверсифицировать рынки поставки сырья для производства КАС", - сообщили в компании.

По словам коммерческого директора компании Grossdorf Сергея Рубана, введенные мощности позволят компании обеспечивать КАС всю Одесскую область, а также рассмотреть возможность экспорта удобрений из производственного подразделения в пгт Сарата в Молдову.

Второй завод по производству жидких удобрений КАС Grossdorf запустила в сотрудничестве с производственно-коммерческой фирмой Тигос. Она станет потребителем продукции, которую также будет выпускать в альянсе с компанией Grossdorf, будет реализовывать ее на местном уровне другим производителям.

Оборудование на новом заводе - собственного производства Grossdorf. Сейчас дополнительно достраиваются инженерные сети и к концу года возможности хранения в пгт Сарата составят 5 тыс. тонн КАСа.

Кроме того, коммерческий директор компании отметил, что в перспективе двух лет планируется построить собственный терминал.

Напомним, 19 июня 2018 года Grossdorf открыла в Черкасской области производство минеральных удобрений общей мощностью 35-50 тыс. тонн в год.

Агрохимическая компания Grossdorf (Черкассы) создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, транспортировкой удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного аммиака. Основная специализация компании - поставка основных удобрений для точного земледелия.