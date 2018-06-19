В Украине открыли новый завод по производству минеральных удобрений

Агрохимическая компания Grossdorf открыла в Черкасской области производство минеральных удобрений общей мощностью 35-50 тыс. тонн в год. В будущем планируется нарастить в три раза мощность – до 100-150 тыс. тонн.

Об этом сообщил коммерческий директор компании Сергей Рубан, передает Интерфакс Украина.

Компания намерена производить адаптивные удобрения, и через два-три года рассчитывает иметь полный цикл производства.

Grossdorf производит многокомпонентные твердые гранулированные минеральные удобрения. В основе нового производства лежит метод компактирования: определенные компоненты под высоким давлением сжимаются до образования единой гранулы. Метод компактора позволяет менять компонентный состав и выпускать продукты с любым количеством компонентов.

Свои инвестиции компания оценивает в R&D в целом в 150 млн грн.

По данным компании, ее доля на рынке КАС в Украине в 2017 году составила 15%. После открытия нового производства планируется занять такую же долю и в сегменте гранулированных продуктов. Большую часть производимых компанией удобрений аграрии заказывают под свои потребности согласно собственным формулам.

Агрохимическая компания Grossdorf (Черкассы) создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, транспортировкой удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного аммиака. Основная специализация компании - поставка основных удобрений для точного земледелия. Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 350 тыс. тонн в год.