В Украине открыли новый завод по производству хлопьев

Агропромышленная компания Agricom Group запустила завод по изготовлению хлопьев из зерновых культур под торговой маркой Добродия в пгт. Михайло-Коцюбинское Черниговской области.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

По ее данным, стоимость проекта составила $10,5 млн, из которых 40% собственных средства, 60% - кредитные. Строительство длилось более трех лет.

Производственная мощность завода составляет 1 млн кг в месяц. Предприятие специализируется на полном цикле производства: очистка, шелушение, шлифование, гидротермическая обработка, нарезка, прокатка и фасовка в различные виды упаковки.

"Еще в 2014 году было принято решение начать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. От идеи до реализации проекта прошло почти четыре года и сейчас мы снова задумываемся над новыми целями", - сказал исполнительный директор AgricomGroup Петр Мельник.

Agricom Group специализируется на производстве и дистрибуции продуктов питания из зерновых культур, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия.

Группа обрабатывает 40 тыс. га в Ривненской, Черниговской и Луганской областях. Мощности по хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя элеваторными комплексами на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров. Дистрибуционное направление представлено Торговым домом Добродия Фудз, который занимается продажами бакалейной группы товаров под собственными торговыми марками Добродия, San Grano, SuperHercules и Тот самый Геркулес – хлопья из зерновых, смеси злаковых, мука и линия продуктов для здорового питания.