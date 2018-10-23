В Украине откроют завод по производству минеральных удобрений

Украинская агрохимическая компания Grossdorf в средине декабря откроет завод по производству жидких удобрений КАС в Винницкой области мощностью 70 тыс. тонн в год и объемом хранения - 3 тыс. тонн.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании

"В настоящее время проводятся работы по изготовлению оборудования для завода, далее оно пройдет испытания на основном производстве, будет перевезено в Хмельник и смонтировано. Ориентировочно эти работы займут полтора-два месяца. Таким образом, производство будет запущено до конца 2018 года, и агропроизводители этого региона будут обеспечены КАС уже в весеннем сезоне 2019", - отметил коммерческий директор Grossdorf Сергей Рубан.

По его словам, к концу года мощности Grossdorf по производству КАСа достигнут 480 тыс. тонн.

В компании также указали, что в течение последнего года ее стратегия несколько изменилась. Если раньше акцент делался на железнодорожных перевозках, то сейчас в компании планируют построить заводы в основных регионах, где есть значительная потребность в удобрениях. Это уже третий завод, который группа Grossdorf запустит в этом году.

КАС - это водный раствор аммиачной селитры и карбамида в соотношении 1:1. В нем нет свободного аммиака, благодаря чему он имеет технологические преимущества перед твердыми азотными удобрениями при использовании.

"В 2019 году запланировано открыть еще три предприятия по изготовлению КАС и два предприятия по производству компактированных удобрений. Общая производственная мощность компании в Украине до конца 2019 года будет составлять 700-800 тыс. тонн жидких и 200-250 тыс. тонн компактированных удобрений", - отметили в Grossdorf.

Интенсивное развитие сети заводов обусловлено как планом развития группы компаний, так и желанием обезопасить клиентов от логистических проблем во время активных закупок и подготовки к посевным работам, добавили в компании.

"В ближайшие два года Укрзализныця будет иметь проблемы с обеспечением подвижного состава, новых цистерн и тепловозов. Законопроект о частной тяге был провален в Верховной Раде, поэтому вопрос реформирования этого государственного монополиста снова отложен. Чтобы обеспечить своих клиентов удобрениями, мы движемся в регионы, где Укрзализныця имеет сложности с доставкой товара", - считает Рубан.

Агрохимическая компания Grossdorf (Черкассы) создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, транспортировкой удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного аммиака. Основная специализация компании - поставка основных удобрений для точного земледелия. Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 350 тыс. тонн в год.