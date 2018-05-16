В Украине откроют новый завод по производству холодильников

Группа компаний KTD Group, выпускающая в Украине бытовую технику под торговыми марками Saturn, ST и Laretti, в июле 2018 года планирует запустить в Черкассах завод по производству бытовых холодильников.

Об этом сообщил глава группы Александр Громыко, передает УНИАН.

"Ранее в Черкассах мы уже запустили завод по производству печей, духовок, конвекторов. В июле мы запускаем завод холодильников… Мы будем производить холодильники с высоким классом энергосбережения А2, А3", - сказал он.

Инвестиции в строительство и запуск завода составили более $30 млн.

Новый завод сможет производить около 300 тыс. ед. холодильников в год, на этом предприятии будут использованы технологии китайских производителей.

KTD Group работает на рынке бытовой техники 20 лет. Является крупным поставщиком бытовой техники разных торговых марок на европейском рынке, часть продукции изготавливает на фабриках Китая, Турции и Тайваня. По данным на ее сайте, за этот период открыты офисы в 15 странах мира, в том числе в Дубаи, ОАЭ и Тунисе. Инвесткомпания Драгон Капитал оценивает долю группы на украинском рынке бытовой техники в 14%.

KTD Group в 2009 году открыла в Каневе завод полуавтоматических стиральных машин Kupava, затем ассортимент завода был расширен за счет выпуска разной техники под торговой маркой Saturn.

KTD Group также включает розничные магазины бытовой техники франчайзинговой сети E-electric.ua, объединяющей более 540 торговых точек, а также интернет-магазины.

Напомним, что ранее KTD Group планировала открыть завод по производству холодильников в Черкасской области в первой половине 2017 года.

Позже сроки сместились на январь-февраль 2018 года. После чего директор Украинской ассоциации производителей электротехники Олег Иваненко заявлял, что открытие нового производства снова перенесли – на апрель-май этого года.