В Украине отказались от конкурентного рынка ж/д перевозок

Частных перевозчиков не пустили на железную дорогу

Верховная Рада отклонила законопроект №7316 О железнодорожном транспорте Украины, который предусматривал допуск частной тяги на пути Укрзализныци.

Об этом сообщается на сайте парламента.

За принятие документа за основу проголосовало 202 народных депутата при 226 необходимых

Как сообщает Интерфакс-Украина, спикер предпринял пять попыток спасти документ, который, по словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна разрабатывался несколько лет с участием доноров и международных экспертов, однако безрезультатно: в лучшем случае предложение о его повторном первом чтении набрало 221 голос.

Отметим, что документ предполагал отделение деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика, определял условия доступа к инфраструктуре, ответственность перевозчиков и принципы тарифной политики и допускал частные компании к организации перевозок пассажиров и грузов.