В Украине остановился металлургический гигант

Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

Об этом сообщили на предприятии, передают Українські Новини.

"Машинисты тепловозов и их помощники, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством АрселорМиттал Кривой Рог, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92, в связи с чем парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.

В компании добавили , что такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы.

"Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем", - сообщает пресс-служба.

АрселорМиттал Кривой Рог (бывшее название Криворожсталь) - самое крупное предприятие горно-металлургического комплекса Украины с полным металлургическим циклом.

Включает следующие производства: коксохимическое, горно-обогатительное, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое. В свою очередь, металлургическое состоит из аглодоменного, сталеплавильного и прокатного переделов.

Кроме того, предприятие специализируется на производстве арматурной стали и катанки из обычных и низколегированных марок сталей, а также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат, доменный шлак.