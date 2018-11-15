В Украине определились с первым вокзалом, который отдадут в частные руки

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Мининфраструктуры выступило за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию
Фото: vokzal.org.ua

Мининфраструктуры выступило за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию

Министерство инфраструктуры Украины по результатам переговоров с Укрзализныцей определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

"Нам необходимо объединить усилия и решить, каким образом будет эта концессия: или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки, сроки и видение этого комплекса", – отметил он.

Министр также отметил, что после завершения электрификации железной дороги в Николаев путешествия в этом направлении станут более быстрыми и дешевыми.

В то же время он отметил неудовлетворительное состояние вокзального комплекса.

"Это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломают туалеты, а директор вокзала "увольняется", уходит на больничный и прочее, чтобы не видеть результаты своей "работы" за год", – подчеркнул Омелян.

Напомним, что еще весной и.о председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявлял, что Укрзализныця планирует передать железнодорожные вокзалы в концессию. В 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний.

Укрзализныця является монополистом в железнодорожной отрасли. В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Компания по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.

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