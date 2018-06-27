В Украине определили сроки запуска услуги по переносу мобильных номеров

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НКРС определилась з датой переноса мобильных номеров между операторами
Фото: pixabay/TeroVesalainen

НКРС определилась з датой переноса мобильных номеров между операторами

Услуга по переносу абонентских номеров в Украине начнет работать ориентировочно с мая 2019 года.

Такое решение приняла Национальная комиссия регулирования связи и информатизации совместно с операторами.

Отмечается, что по итогам совещания НКРСИ и операторов был одобрен ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров. Согласно ему, тестирование услуги начнется в апреле 2019 года, а коммерческий запуск – с 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что НКРСИ приняла за основу проект решения о сроках запуска услуги переноса мобильного номера, однако детали этого проекта не сообщались.

Напомним, что НКРСИ еще в 2014 году в рамках своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств. Источники на рынке и в комиссии заявляли о возможности запуска услуги MNP в начале 2019 года.

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