В Украине открыли новое месторождение газа

Запасы газа открытого месторождения составляют по меньшей мере 300 млн куб. м.

Компания Укргаздобыча открыла новое месторождение газа в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на этапе геологического изучения запасы газа открытого месторождения составляют по меньшей мере 300 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгазом, составляют более 1,5 млрд куб. м.

"После получения специального разрешения на пользование недрами открытие месторождения и введение скважины в эксплуатацию осуществлены в рекордно короткие сроки – за 17 календарных месяцев", – подчеркивают в компании.

Напомним, что в конце 2016 года у берегов Одессы нашли крупное газовое месторождение.

А в апреле 2017-го месторождение газа было обнаружено в Харьковской области.

Также в ноябре прошлого года британская компания Prospex Oil and Gas обнаружила крупное газовое месторождение в румынской провинции Сучава недалеко от Украины.

В феврале этого года, на границе с Украиной открыли еще одно месторождение газа.