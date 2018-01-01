В Украине начато банкротство крупнейшего производителя автомобильных шин Сегодня, 09:00 0 Цей матеріал також доступний українською Cобрание акционеров производителя автомобильных шин 30 апреля этого года решило добровольно ликвидировать общество Фото: pixabay/VenV

Хозяйственный суд Киевской области возбудил дело о банкротстве крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин - компании Росава по заявлению главы ликвидационной комиссии, выявившей 20,5 млрд грн кредиторской задолженности.

Об этом говорится в определении суда от 27 ноября этого года, передает Интерфакс-Украина.

Суд также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил дело о признании Росавы банкротом на 4 декабря.

В материалах дела говорится, что собрание акционеров компании 30 апреля этого года решило добровольно ликвидировать общество. Согласно данным ликвидационной комиссии, стоимость имущественного комплекса оценена в 762,1 млн грн, активы – в 3,4 млрд грн, тогда как обязательства – в 18,7 млрд грн. Убыток общества составляет 16,8 млрд грн.

Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности Росавы на 1,3 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны.

Росава в 2017 году увеличила чистый убыток на 73,8% – до 717,8 млн грн при сокращении выручки на 41.7% – до 875,2 млн грн. По итогам 9 месяцев 2018 года зафиксирован чистый убыток предприятия 18,3 млрд грн при выручке 537,9 млн грн.

В свою очередь Офис крупных плательщиков налогов обвинил владельцев предприятия в попытке избежать налоговых и долговых обязательств. Как отмечается на сайте офиса, он сообщил суду об этом обстоятельстве.

Офис также указывает, что ранее принял решение об описи имущества компании в налоговый залог, однако после анализа имущественного положения выяснилось, что все основные средства, недвижимость, автомобили, товары в обороте, имущественные права на выручку и т.д. на общую сумму более $400,0 млн находятся в залоге у банка Финансы и кредит, признанного неплатежеспособным.

"По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать товары по такой схеме: Росава выполняет договоры переработки давальческого сырья одного из своих контрагентов – компании Премиори. В этой связи Офис осуществил опись имущественных прав требования получения денежных средств - на общую сумму 130 млн грн", говорится в сообщении на его сайте.

ГФС напоминает, что банк Финансы и Кредит и компания Росава относится к финансово - промышленной группе Финансы и кредит, бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго.

Компания Премиори, зарегистрирована по одному адресу с компанией Росава, в 2017 году увеличила чистую прибыль на 85,8% – до 98,5 млн грн при росте выручки на 17,8% – до 3,2 млрд грн. За 9 месяцев этого года Премиоро получило 142,5 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,2 млрд грн.