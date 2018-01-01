В Украине начато банкротство автозавода Васадзе Сегодня, 08:40 378 Цей матеріал також доступний українською Причиной возбуждения дела стала невозможность взыскания кредитором задолженности в бесспорном порядке с ЗАЗа Фото: autocentre.ua

Запорожский хозяйственный суд по заявлению компании Факторинг Финанс возбудил производство по делу о банкротстве Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ). Общая сумма требований кредиторов составляет 3,1 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Причиной возбуждения дела стала невозможность взыскания кредитором задолженности в бесспорном порядке. Арбитражным управляющим суд назначил Виталия Василика.

Как сообщалось, производство по делу о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом возбуждено 4 декабря.

В пресс-службе корпорации УкрАвто отметили, что не располагают информацией о компании Факторинг Финанс.

Зарегистрированная в 2008 году компания Факторинг Финанс, по информации на ее сайте, имеет лицензии на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставлению гарантий и поручительств, а также на предоставление займа.

Уставный капитал компании – 56,5 млн грн. Совладельцами являются Александр Прищепа (45%), Валентина Власенко (39,3%), Валентина Хамайко (14,5%) и Дмитрий Гусев (1,2%), а конечными бенефициарами – Прищепа и Власенко.

Ранее в корпорации УкрАВТО сообщили, что основными факторами, обусловившими тяжелое положение предприятия, стали резкое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривни долговые обязательства по валютным кредитам.

Крупнейшими кредиторами, по информации корпорации, являются Укрэксимбанк и Проминвестбанк (оба – Киев), однако сумму задолженности в компании не называли.

Кроме того, в финансовом отчете предприятия за 2017 год, к началу текущего года общая сумма задолженности ЗАЗ составляла 4,4 млрд грн. В том числе кредиты банков 1,7 млрд грн (из них кредитная линия в ПИБ с непогашенной частью долга более 1 млрд грн, срок погашения июнь 2022 года, кредитная линия в Укрэксимбанке - непогашенная часть 675,3 млн грн, срок погашения декабрь 2030г).

В корпорации отметили, что переговоры с кредиторами ведутся с 2015 года, были достигнуты некоторые договоренности о реструктуризации задолженности, однако в условиях практически полной остановки производства это не решает проблему погашения общего долга.

УкрАвто зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАЗ, польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. Конечным бенефициаром корпорации является Тариел Васадзе.

В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ.

Cогласно международных стандартов финансовой отчетности, УкрАвто закончила 2017 год с прибылью 254,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках возбужденного дела о банкротстве ЗАЗ рассчитывает на санацию.

За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, в том числе 85 коммерческих автомобилей и 33 автобуса. Легковые автомобили не выпускались.