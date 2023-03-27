Начались отключения. В шести регионах Украины завершен отопительный сезон 27 марта, 14:07 В шести областях Украины завершен отопительный сезон (Фото:Львовский городской совет)

Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше запланированного срока.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

«В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления», — написал он.

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Чернышов добавил, что через несколько дней, во время которых еще будет держаться прохладная погода, отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

Ранее в Нафтогазе сообщали, что в следующем отопительном сезоне компания собирается впервые в истории отказаться от импорта газа.