В Украине начали отбор советников для “большой” приватизации

Заявки на участие в конкурсах по Индару, Президент-отелю, ОПЗ принимаются до 20 июля, по Краснолиманской и Электротяжмаш - до 23 июля

Фонд госимущества (ФГИ) объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для подготовки к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в текущем году.

Об этом свидетельствует объявление в газете Ведомости приватизации, передает Интерфакс-Украина.

Так, ФГИ ищет советников для продажи 100% Объединенной горно-химической компании (ОГХК), 70,7% Индара, 100% Президент-отеля, госпредприятий Угольная компания Краснолиманская и завод Электротяжмаш, а также 99,6% Одесского припортового завода.

Заявки на участие в конкурсах по Индару, Президент-отелю, ОПЗ принимаются до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов назначены на 26 июля, а вторые – на 30 июля.

В случае ОГХК, Краснолиманской и Электротяжмаша претенденты на статус советника могут подать заявки до 23 июля, а конкурсы пройдут в два этапа - 27 июля и 31 июля.

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советник установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составляет до 2% от стоимости проданного объекта приватизации, отмечается в документах

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий.

Однако, позже Кабмин исключил три предприятия из списка "большой приватизации".

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.