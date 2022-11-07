Ради обороны. В Украине могут и дальше заниматься национализацией крупных предприятий — Зеленский 7 ноября, 22:58 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут и дальше заниматься национализацией крупных предприятий ради обороны.

В своем вечернем видеообращении Зеленский сказал, что некоторые предприятия, которые были национализированы 7 ноября, не работали.

«Сегодня было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение было продиктовано военной необходимостью и было согласовано на Ставке верховного главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени. Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все на оборону — это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры», — добавил он.

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Зеленский также не исключает других подобных решений.

7 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.

Эти предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Константином Григоришиным и Вячеславом Богуслаевым.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева почти на 1 млрд. гривен.