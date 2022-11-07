Ради обороны. В Украине могут и дальше заниматься национализацией крупных предприятий — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут и дальше заниматься национализацией крупных предприятий ради обороны.
В своем вечернем видеообращении Зеленский сказал, что некоторые предприятия, которые были национализированы 7 ноября, не работали.
«Сегодня было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение было продиктовано военной необходимостью и было согласовано на Ставке верховного главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени. Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все на оборону — это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры», — добавил он.
Зеленский также не исключает других подобных решений.
7 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.
Эти предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Константином Григоришиным и Вячеславом Богуслаевым.
4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева почти на 1 млрд. гривен.