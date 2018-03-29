В Украине местные налоговые инспекции потеряли статус юрлиц

Кабинет министров Украины лишил статуса юридического лица государственные налоговые инспекции в районах и городах, за исключением Киева, а также объединенные государственные налоговые инспекции и присоединил их к главных управлениям Государственной фискальной службы (ГФС).

Решение принято на заседании правительства 28 марта, передает Интерфакс-Украина.

Министр финансов Александр Данилюк считает ликвидацию районных органов ГФС первым этапом структурной реорганизации ГФС. По его словам, это решение позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

Кроме того, он добавил, что следующий шаг структурной реорганизации ведомства - создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.

Напомним, что Кабмин отменил решения о реорганизации ГФС и концепцию реформирования ведомства на заседании 11 января. Гройсман, комментируя на следующий день это решение, назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.

Ранее министр финансов заявлял о разработке новых законодательных актов о реорганизации ведомства.

Постановление о реформировании ряда территориальных органов ГФС, принятое правительством в 2017 году, предполагало создание двух новых юрлиц – Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и Энергетическая таможня должны были реорганизоваться путем присоединения к Межрегиональной. Объединенные государственные налоговые инспекции предполагалось присоединить к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов – к Межрегиональному главному управлению ГФС.

В январе 2018 года, Данилюк подтвердил намерения реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) в два юридических лица.