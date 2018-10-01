В Украине изменят национальный стандарт на пшеницу

В новом стандарте на пшеницу будет пересмотрено количество классов и методы определения качества пшеницы.

Как сообщила пресс-служба Минагрополитики, такое решение принято на заседании техкомитета Зерновые и продукты их переработки. В заседании приняли участие представители МинАП, экспортеры, представители хлебопекарной, мукомольной отраслей, ученые и сельхозтоваропроизводители.

"Изменения к национальному стандарту на пшеницу преимущественно будут касаться обновления методов определения показателей качества на основе международных стандартов, корректировки количества классов и отдельных показателей пшеницы", - говорится в сообщении.

Кроме изменений, касающихся показателей качества пшеницы и количества классов, было уделено внимание возможности введения процентного показателя наличия в зерне пшеницы клопа-черепашки. Ведь, по словам ученых, на сегодняшний день уже зафиксирована удачная практика применения украинских сортов пшеницы, устойчивых к этому вредителю.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз урожая зерновых культур на 5% - до 63,1 млн тонн в 2018 году. Прогноз экспорта также увеличен - до 42 млн тонн.