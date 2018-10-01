В Украине изменят национальный стандарт на пшеницу

0 комментировать
В Украине изменят национальный стандарт на пшеницу
Фото: pixabay

В новом стандарте на пшеницу будет пересмотрено количество классов и методы определения качества пшеницы.

Как сообщила пресс-служба Минагрополитики, такое решение принято на заседании техкомитета Зерновые и продукты их переработки. В заседании приняли участие представители МинАП, экспортеры, представители хлебопекарной, мукомольной отраслей, ученые и сельхозтоваропроизводители.

"Изменения к национальному стандарту на пшеницу преимущественно будут касаться обновления методов определения показателей качества на основе международных стандартов, корректировки количества классов и отдельных показателей пшеницы", - говорится в сообщении.

Кроме изменений, касающихся показателей качества пшеницы и количества классов, было уделено внимание возможности введения процентного показателя наличия в зерне пшеницы клопа-черепашки. Ведь, по словам ученых, на сегодняшний день уже зафиксирована удачная практика применения украинских сортов пшеницы, устойчивых к этому вредителю.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз урожая зерновых культур на 5% - до 63,1 млн тонн в 2018 году. Прогноз экспорта также увеличен - до 42 млн тонн.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Иван Компан
Иван Компан Провал Tesla в конце блестящего квартала 0

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.

Станислав Куценко
Станислав Куценко Чем закончится "дружба" Украины с Россией 0

17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.

Галина Вдовина
Галина Вдовина Перспективы таможенного постаудита в Украине 0

Возрождение таможенного постаудита – одна из топ-тем заседаний таможенного комитета и встреч на разных уровнях, организованных профильной общественностью, с момента его варварского поглощения Миндоходов и по настоящее время.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове