В Украине изменили процедуру оформления товаров на таможне

По товарам, которые представляют собой опасные грузы, сокращено количество документов с 10-11 до 2-3

Министерство финансов Украины обновило перечень документов, необходимых для подачи контролирующему органу для завершения государственного контроля в рамках усовершенствования механизма "единого окна" на таможне.

Приказ № 368 подписан 16 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

Изменения вносятся в перечень документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля — санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля.

По товарам, которые представляют собой опасные грузы, сокращено количество документов с 10-11 до 2-3, в случае если предприятием дано согласие на передачу контролирующему органу сведений, указанных в предыдущей или периодической таможенной декларации (кроме сведений о стоимости товаров).

Также среди нововведений в сравнении с действующим сегодня перечнем документов, в министерстве отмечают дифференциацию перечня документов по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит.

Кроме того, указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства).

Также значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.

Таким образом, в министерстве отмечают, что новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.

Ранее сообщалось, что налоговая начала фиксировать "челночные" пересечения границы с налогооблагаемыми товарами.

Кроме того, как в феврале сообщал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанному программному обеспечению.