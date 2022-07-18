В Украине инициировали арест имущества российского миллионера Орлова на 400 млн гривен

18 июля, 23:04
Александр Орлов (Фото:steepmen)

Александр Орлов (Фото:steepmen)

Сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили недвижимость, которая через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

По информации источников Обозреватель, речь идет о скандальном российском рестораторе Александре Орлове. Было установлено, что бизнесмен пытался уйти от возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины, сообщает пресс-служба БЭБ.

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По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

«Постановлением следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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Александр Орлов — российский ресторатор, продюсер, президент компании Bulldozer Group. В последнюю входит 100 ресторанов в восьми странах мира.

Заведения питания Bulldozer Group есть в Киеве, Харькове и Одессе. К холдингу относятся заведение Frou Frou в столице, сетевые кафе Eshak и Желтое море, а также известный ресторанный комплекс Queen Kyiv. В Одессе Орлов открыл ресторан Queen Odessa.

Собственностью Bulldozer Group также является кафе Рыба Пила и заведение Not Only Fish. Доставка еды Люди и котлеты тоже является частью холдинга, как и загородный комплекс Queen Country Club, расположенный под Киевом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Оффшорные компании Александр Орлов Война России против Украины

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