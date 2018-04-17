В Украине до конца весны откроют первый завод по переработке чеснока

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Завод будет производить сушеный чеснок, чесночную пасту, очищенные зубчики для нужд пищевой промышленности
Фото: pixabay/RitaE

Завод будет производить сушеный чеснок, чесночную пасту, очищенные зубчики для нужд пищевой промышленности

Компания Агро-Патриот, которая специализируется на выращивании чеснока, до конца весны завершит строительство первого в Украине завода по переработке чеснока.

Об этом заявила директор компании Наталья Сударкина, сообщает AgroTimes.

По ее словам, сейчас осуществляются подготовительные работы. Завод будет производить сушеный чеснок, чесночную пасту, очищенные зубчики для нужд пищевой промышленности (колбасные, консервные цеха) и HoReCa внутреннего рынка.

Кроме того, она добавила, что по результатам реализации проекта компания будет решать, распространять ли его в другие регионы.

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