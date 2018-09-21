В Украине банки решили запустить продажу госбумаг со смартфона

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В 2019 году банки могут запустить продажу ОВГЗ с смартфона
Фото: pixabay/niekverlaan

В 2019 году банки могут запустить продажу ОВГЗ с смартфона

Несколько украинских банков разрабатывают мобильные приложения для запуска новой услуги – покупки ОВГЗ физлицами.

Об этом заявил начальник отдела депозитарного учета госбумаг Нацбанка Андрей Супрун, передает finclub.

"В следующем году, надеюсь, в начале года, покупка физлицами облигаций внутреннего госзайма будет осуществляться в несколько кликов в мобильном приложении. Сразу несколько участников банковского рынка работают над созданием такого решения, и мы со своей стороны предоставляем им поддержку. Мы пишем открытое API и даем всем возможность подключиться к этому процессу", - сказал Супрун.

Ранее сообщалось, что государственный Приватбанк планирует к концу года запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.

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