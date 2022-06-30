Называют «железным мальчиком». В Украине арестованы корпоративные права туркомпании российского олигарха — СБУ 30 июня, 14:31 Диктатор Владимир Путин и приближенный к нему российский олигарх (Фото:СБУ)

СБУ сообщила об аресте корпоративных прав туркомпании, связанной с российским металлургическим олигархом. Скорее всего, это туроператор TUI Украина, которым раньше лично владел владелец Северстали Алексей Мордашов.

По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств Украины. «Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора», — сообщили в СБУ.

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В СБУ уточняют, что в бизнес-кругах РФ этого мужчину называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий.

В 2016 году бизнесмен получил от диктатора Владимира Путина награду «За благодеяние».

Скорее всего, речь идет об одном из крупнейших туристических операторов Украины — TUI Украина. Под этим брендом работает ООО ТТВК. Когда-то это был туроператор Вояж Киев. С 2009 года он входит в сферу влияния семьи Мордашовых. До осени 2019 бенефициаром украинской компании был лично Алексей Мордашов, владелец российской горно-металлургической компании Северсталь. Чуть больше двух лет владельцами ООО были его сыновья Кирилл и Никита. Но в декабре 2021 их доля перешла к гражданину России Евгению Морозову.

НВ Бизнес сообщал, что до октября 2010 года руководителем ТТВК был украинец Тарас Демура, в том же году возглавивший российский бизнес TUI. После введения санкций против Мордашова, Демура стал владельцем российского туристического оператора TUI Россия, сменившего название на Fun&Sun.

В СБУ сообщают, что по решению суда на туристический бизнес этого олигарха в Украине наложен арест. Это касается, в частности:

корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн. грн.;



средства в размере более 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

«Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА)», — резюмировали в СБУ.

Алексей Мордашов также являлся крупнейшим частным акционером немецкого туроператора TUI. Весной 2022 года он попытался передать свою долю жене — Марине Мордашовой. Но против нее также были введены санкции.

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