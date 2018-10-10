В UFEB назвали ТОП-10 товаров, которые экспортирует Украина

Зерновых культур было экспортировано на $4,8 млрд

В январе-сентябре 2018 Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.

Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), ссылаясь на данные Государственной фискальной службы.

Первое место занимают зерновые культуры, которых в этом году было экспортировано на $4,8 млрд.

Далее идут жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски ($3,2 млрд) семена и плоды масличных растений, солома и фураж ($1,4 млрд) мясо и съедобные субпродукты ($478,9 млн) молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед ($346,5 млн).

ТОП-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года:

подсолнечное масло ($2,9 млрд)

кукуруза ($2,3 млрд)

пшеница ($2 млрд)

рапса или рапс ($700 млн)

соевые бобы ($600 млн)

ячмень ($460 млн)

мясо птицы ($380 млн)

сахар ($150 млн)

шоколад ($119 млн)

соевое масло ($117).

Экспорт мяса птицы вырос на 29% в сравнении с предыдущим годом, шоколада - на 21%. Объемы продаж за границу соевого масла увеличились на 18%, семян - на 15%, пшеницы - на 6%.

Суммарный объем товара из ТОП-10 продуктов составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.

При этом, как отмечают в UFEB, основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой.

"Хотя сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продажи за границу готовой продукции. Украинские производители способны создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке", - говорится в сообщении.