В UFEB назвали ТОП-10 товаров, которые экспортирует Украина

В январе-сентябре 2018 Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.
Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), ссылаясь на данные Государственной фискальной службы.
Первое место занимают зерновые культуры, которых в этом году было экспортировано на $4,8 млрд.
Далее идут жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски ($3,2 млрд) семена и плоды масличных растений, солома и фураж ($1,4 млрд) мясо и съедобные субпродукты ($478,9 млн) молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед ($346,5 млн).
ТОП-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года:
- подсолнечное масло ($2,9 млрд)
- кукуруза ($2,3 млрд)
- пшеница ($2 млрд)
- рапса или рапс ($700 млн)
- соевые бобы ($600 млн)
- ячмень ($460 млн)
- мясо птицы ($380 млн)
- сахар ($150 млн)
- шоколад ($119 млн)
- соевое масло ($117).
Экспорт мяса птицы вырос на 29% в сравнении с предыдущим годом, шоколада - на 21%. Объемы продаж за границу соевого масла увеличились на 18%, семян - на 15%, пшеницы - на 6%.
Суммарный объем товара из ТОП-10 продуктов составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.
При этом, как отмечают в UFEB, основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой.
"Хотя сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продажи за границу готовой продукции. Украинские производители способны создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке", - говорится в сообщении.
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