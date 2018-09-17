В Туркменистане запустили крупного конкурента для ОПЗ и химзаводов Фирташа

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Туркменистан рассчитывает, что новый завод станет крупным экспортером химической продукции
Фото: turkmenportal.com

Туркменистан рассчитывает, что новый завод станет крупным экспортером химической продукции

В Туркменистане на побережье Каспийского моря введен в эксплуатацию завод по производству удобрений Гарабогазкарбамид мощностью до 1,2 млн тонн карбамида в год.

Об этом сообщило Государственное информационное агентство страны.

Строительство завода оценивается в более чем $1,6 млрд, контракт был подписан между государственным концерном Туркменхимия и консорциумом в составе японской Mitsubisi Corp. и турецкой Gap Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.

Кроме цехов по производству синтетического аммиака и карбамида, завод включает газотурбинный генератор для производства электроэнергии и установку по очистке и опреснению морской воды.

Завод Гарабогазкарбамид рассчитан на ежегодную переработку порядка 1 млрд куб. м природного газа, производство в сутки 2 тыс. тонн синтетического аммиака и на его основе - 3,5 тыс. тонн карбамида.

С выходом промышленного объекта на производственную мощность объем выпуска карбамида в стране составит более 2 млн тонн. Две трети продукции планируется экспортировать автотранспортом и морем, в связи с чем также был полностью реконструирован местный порт.

Как известно, в Украине карбамид производят Одесский припортовый завод (ОПЗ) и азотные предприятия, входящие в химический бизнес Ostchem Дмитрия Фирташа.

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