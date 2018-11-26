В ТРЦ Gulliver открылась фотовыставка «Женщины в ритейле»

15 женщин, бизнес которых меняет страну к лучшему.
22 ноября на 2 этаже ТРЦ Gulliver открылась фотовыставка «Женщины в ритейле». Цель проекта – на примере реальных историй показать роль женщин в развитии бизнеса и ритейла в Украине, а также вдохновить украинок искать пути для реализации самых масштабных идей.
Экспозиция состоит из 15 ярких портретов женщин-основательниц бизнеса и женщин, которые своей деятельностью влияют на развитие ритейла в Украине. Дополняет общую картину полотно с описанием проекта и информацией о Retail & Development Business Summit, спикерами которого в этом году являються участницы фотопроекта.
Главными героинями съёмки стали:
- Ксения Павлова (совладелец O bag в Украине);
- Оксана Середюк (совладелец ресторанного холдинга MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якитория);
- Татьяна Семенченко (совладелец украинской сети студий одежды VOVK);
- Полина Кошарная (основатель и совладелец MasterZOO);
- Анна Луковкина (автор и основатель проекта Всі. Свої);
- Наталия Логвин (PR-директор Kasta.ua (modnaKasta));
- Татьяна Бурда (основатель и совладелец Invogue Fashion Group (IFG));
- Наталья Нетовкина (основатель Ювелирного Дома ZARINA);
- Ольга Тадай (представитель одной из семей-соучредителей АГРОМАТ);
- Анна Коваленко (сооснователь и совладелец первого украинского масс-маркета женской одежды MustHave);
- Анастасия Дзюба (сооснователь и совладелец первого украинского масс-маркета женской одежды MustHave);
- Ирина Букур (автор, основатель и владелец Irene Bukur);
- Елена Семенова (сооснователь и руководитель украинского бренда одежды Week);
- Наталия Мовчун (сооснователь РМ "GIULIA", ООО "Текстиль Ритейл»);
- Инесса Бачурина (сооснователь Rechi.ua).
Представительницы прекрасного пола сегодня успешно развивают собственные проекты, составляя достойную конкуренцию мужчинам. «10 лет назад даже на конференциях, связанных с ритейлом, мужчины были в большинстве, – говорит одна из участниц фотовыставки Полина Кошарная, основатель и совладелец MasterZOO. – Сегодня уже никого не удивляет женщина-директор строительной компании или любого другого крупного предприятия».
Стилистика всех фото построена таким образом, чтобы зритель смог поймать настроение рабочего процесса женщины в привычной для неё среде. Каждое фото сопровождает цитата и краткое описание направления работы героини. Участницы фотопроекта не только успешно ведут свой бизнес, но и умело сочетают свою деятельность с семьей. Подтверждение тому Оксана Середюк, совладелец ресторанного холдинга MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якитория, которая уверена, что современной женщине под силу буквально всё: «Все сложности и препятствия только у нас в голове. Женщина может прекрасно сочетать в себе роль бизнес-вумен, бизнес-партнёра, мамы, дочки, супруги. Главное – помнить о своей цели и правильно распределять ресурсы и время. Мне посчастливилось сочетать в себе все эти роли. Мягкая по форме, но жесткая по содержанию – точно обо мне. Считаю, что для женщин сегодня нет ничего невозможного».
О том, что все препятствия только в голове, говорит и Полина Кошарная: «Я точно верю, что главное – желание. В любом деле, на любой позиции. Для создания успешного бизнеса важным фактором является быстрота принятий решений. Да, нужно считать и анализировать, но если интуиция подсказывает, а цифры не противоречат – медлить нельзя. Также важно уметь признавать ошибки и быстро их исправлять».
Своими секретами успешного бизнеса поделилась и Оксана Середюк: «Первое – очень важно понимать, чего именно ты хочешь. Конкретизировать и описать цель до деталей. У тебя должно быть ясное представление того, что ты хочешь делать через год, кем ты хочешь быть через 5 лет и где должна быть твоя компания через 10. Самое главное – твой бизнес должен приносить пользу обществу, делать жизнь людей счастливей и удобней. Второе – выбрать правильного партнёра, собрать команду единомышленников. В команде вы должны обогащать и дополнять друг друга в течении всего проекта. И третье – обозначить путь, по которому вы будете идти, предвидеть риски и никуда с него не сворачивать».
О выборе партнера не только для бизнеса, но и для жизни не понаслышке знает Татьяна Семенченко, совладелец украинской сети студий одежды VOVK. Знакомство с будущим мужем, который сейчас является совладельцем компании, стало переломным моментом в истории бренда. Это именно он поддержал женщину в желании открыть первую студию. Главное правило для Татьяны и её мужа – не останавливаться на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться, куда двигаться и как развиваться! Впереди новые открытия и выход на международный рынок. Пусть каждый узнает, что «made in Ukraine» – это качественно, красиво, доступно.
Организатором фотовыставки выступила Ассоциация ритейлеров Украины, которая в рамках данного проекта представила спикеров Сессии Retail & Development Business Summit «Женщины в ритейле. Истории успеха. Вдохновение. Мотивация». Мероприятие состоится 6 декабря в КВЦ Парковый.
Посетить фотовыставку можно бесплатно с 22 ноября по 6 декабря на 2 этаже торгово-развлекательного центра Gulliver.
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