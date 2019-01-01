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В Тернопольской области производят новогодние игрушечные украшения, востребованные в США и Канаде

Сегодня, 11:41
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70% продукции продается за рубежом

Автор: orbital.te.

Юрий Дзюбан - основатель общества Орбитал, что в Теребовле Тернопольской области, рассказал корреспонденту Укринформа, что его предприятие поставляет новогодние украшения в США, Канаду и европейские страны.

"Наше предприятие действует уже 15 лет. Специализируемся на производстве новогодних игрушек. Производим более 400 наименований. Более 70% продукции реализуем за рубежом. Ежегодно в европейские страны, США и Канаду отправляем от 400 тысяч оригинальных елочных украшений", - рассказал Дзюбан.

Кроме того, вся новогодняя продукция экологически чистая, ведь во время производства применяют новые немецкие лаки, запатентованные авторские разработки с применением жидкого серебра и бисера. Все имеет соответствующие сертификаты.

Среди украшений, которые производит компания, в частности есть елки, подвески, колокольчики, фигурки известных сказочных героев и персонажей мультфильмов.

Теги:   Компании Игрушки Тернополь

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