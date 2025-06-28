Критически важный для США и ЕС. В стране СНГ планируют добывать редкий минерал

Казахстан может стать вторым по величине производителем галлия в мире после Китая (Фото: dw.com)

Компания Eurasian Resources Group планирует инвестировать $20 млн в производство критически важного минерала галлия в Казахстане со следующего года из бокситовой руды, которую компания перерабатывает для производства глинозема.

Об этом пишет Reuters.

Галлий входит в списки критически важных минералов США и Европейского Союза. Он необходим для производства полупроводников для электроники и радиолокационных систем, а также электроники наведения ракет в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Реклама

Отмечается, что планы ERG сделают Казахстан, который до сих пор не производил галлий, вторым по величине производителем в мире после Китая.

«ERG планирует стать значительным игроком на мировом рынке галлия, начав производство в 2026 году для поставок в страны Организации экономического сотрудничества и развития, с целью расширения годовых объемов до 15 тонн в год», — сказал генеральный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

По данным Геологической службы США, мировое производство галлия в прошлом году составило 760 тонн. Большинство из них поступало из Китая, а очень небольшое количество — из Японии, Кореи и России.

«Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в Соединенные Штаты в декабре прошлого года в ответ на жесткие меры Вашингтона в отношении китайского сектора производства микросхем», — говорится в публикации. — «Хотя полный запрет распространяется только на США, в течение 18 месяцев до приостановления Китай постепенно вводил режимы лицензирования экспорта для этих трех металлов».

Глинозем используется для выплавки алюминия.

40% акций корпорации ERG контролирует правительство Казахстана, остальные акции — казахстанские бизнесмены.

Как сообщалось, США продолжат изучать коммерческие возможности по сотрудничеству с Казахстаном в технологическом секторе и разработке критически важных минералов.

В апреле 2025 года министерство промышленности и строительства Казахстана сообщило, что в стране открыли крупное месторождение редкоземельных металлов, которое может войти в тройку крупнейших в мире.

Общие прогнозные ресурсы участка в Карагандинской области оценивают в более 20 млн тонн с залеганием на глубине до 300 метров. А среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 г на тонну.

Если информация подтвердится, то по размеру запасов Казахстан уступит только Китаю и Бразилии, пишет Reuters.