«Первый в своем роде». В США построят завод по производству критических металлов стоимостью $277 млн

Компания Aclara Resources Inc. планирует построить завод по производству редкоземельных металлов стоимостью $277 млн в Луизиане, первый в своем роде в США, поскольку западные страны пытаются уменьшить зависимость от доминирующего поставщика Китая.

Об этом пишет Bloomberg.

«Завод по разделению тяжелых редкоземельных элементов будет перерабатывать материал из глинистых месторождений Aclara в Бразилии и Чили для изготовления магнитов, используемых в электромобилях и ветровых турбинах», — сообщила компания, — «Ожидается, что строительство будет завершено до конца 2027 года, хотя проект все еще требует обеспечения финансирования и соглашений о поставках».

Реклама

Aclara, 57,7% которой принадлежит Hochschild Group, имеет план стоимостью более 1 миллиарда долларов по добыче редкоземельных элементов в Латинской Америке и развитию перерабатывающих мощностей в США в то время, когда президент Дональд Трамп пытается ослабить влияние Китая на критически важные цепи поставок полезных ископаемых, пишет Bloomberg.

Мощности завода в Луизиане по производству редкоземельных металлов диспрозия и тербия составят около 14% официального производства Китая.

Aclara наняла Hatch Ltd. для инженерных работ над проектом в Луизиане, а предварительное технико-экономическое обоснование должно быть опубликовано в середине 2026 года.

В прошлом месяце Aclara получила финансирование от правительства США для бразильского горнодобывающего проекта. Международная финансовая корпорация развития США поддержит компанию на сумму до 5 миллионов долларов по соглашению, которое включает опцион на приобретение акций компании.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

20 октября президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов. Это решение стало частью стратегии США по уменьшению зависимости от поставок из Китая