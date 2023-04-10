Привет Дерипаске. США ввели заоблачную пошлину на любую продукцию с российским алюминием 10 апреля, 08:47 Олег Дерипаска, основатель и ключевой бенефициар компании Русал (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

10 апреля вступила в силу 200%-я пошлина на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения.

Тариф распространяется на продукцию независимо от ее номинального происхождения, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, с 10 марта вступила в силу аналогичная пошлина на импорт алюминия и алюминиевой продукции, произведенные непосредственно в РФ.

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Крупнейшим производителем алюминия в РФ и вторым в мире (вне Китая) является компания Русал с долей на глобальном рынке около 6%. Основатель и ключевой бенефициар компании — российских олигарх Олег Дерипаска.

В 2022 году на долю США пришлось 4,6% выручки Русала (в 2021 году — 6,2%). Алюминий из РФ составлял около 10% от общего объема импорта США.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore откажется от закупок российского алюминия.