Сделка на $85 миллиардов. В США появится трансконтинентальный железнодорожный гигант

Union Pacific, владеющая крупнейшей сетью железных дорог в США І класса, приобретет меньшего конкурента Norfolk Southern в рамках сделки на $85 млрд по созданию первого в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок от побережья до побережья.

Об этом пишет Reuters.

«Если сделка будет одобрена, она станет крупнейшим выкупом в этом секторе и объединит оплот Union Pacific в западных двух третях США с сетью Norfolk протяженностью 19 500 миль, которая охватывает преимущественно 22 восточных штата», — говорится в публикации. — «Ожидается, что совокупная стоимость двух железных дорог составит $250 миллиардов, а синергия в год принесет около $2,75 миллиарда».

Компании заявили в четверг, 24 июля, что они ведут углубленные переговоры о возможном слиянии.

При этом это соглашение столкнется с длительной тщательной проверкой регуляторных органов из-за беспокойства профсоюзов относительно потенциального повышения тарифов, перебоев в предоставлении услуг и потери рабочих мест, пишет Reuters. Так слияние Union Pacific и Southern Pacific в 1996 году временно привело к серьезным заторам и задержкам на юго-западе.

«Эта сделка отражает изменения в антимонопольном обеспечении во времена администрации президента США Дональда Трампа. Исполнительные указы, направленные на устранение барьеров для консолидации, открыли пути для слияний, которые ранее считались маловероятными», — говорится в публикации. — «Даже при ускоренной процедуре, рассмотрение может занять от 19 до 22 месяцев, по словам лица, участвовавшего в обсуждениях».

Отмечается, что крупные профсоюзы железнодорожников давно выступают против объединения, утверждая, что такие слияния угрожают рабочим местам и рискуют нарушить железнодорожное сообщение.

Также североамериканская железнодорожная отрасль борется с нестабильными объемами грузовых перевозок, ростом стоимости рабочей силы и топлива, а также растущим давлением со стороны грузоотправителей относительно надежности услуг, что может еще больше осложнить слияние.

Предложенная сделка также побудила конкурентов BNSF, принадлежащей Berkshire Hathaway, и CSX, чтобы изучить варианты слияния, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

«Если оба слияния будут одобрены, количество железных дорог класса I в Северной Америке сократится с шести до четырех, что объединит основные грузовые маршруты и усилит ценовую силу отрасли», — говорится в публикации. — «Последней крупной сделкой в отрасли стало слияние Canadian Pacific и Kansas City Southern стоимостью 31 миллиард долларов, которое создало первую и единственную однопутную железнодорожную сеть, соединяющую Канаду, США и Мексику».

Согласно данным LSEG, Union Pacific оценивается почти в $136 миллиардов, тогда как Norfolk Southern имеет рыночную капитализацию около $65 миллиардов.

