В приличных странах таким не место. Скандинавия объявила бойкот производителю Oreo, Milka и Toblerone 13 июня, 11:16 Компания Mondelez International внесена в список международных спонсоров войны (Фото:Taras Chernus \ Unsplash)

Скандинавские страны бойкотируют продукцию компании Mondelez International, производителя снеков и шоколада, из-за ее бизнеса в РФ.

За последнее время о прекращении сотрудничества и продажи продукции Mondelez объявили авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация, сообщает Reuters.

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Mondelez имеет сильное присутствие на рынках Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что планирует встретиться с как с производителем, так и с компаниями, объявившими бойкот, но не будет предлагать какие-либо рекомендованные решения.

«Компании и частные лица должны делать независимый выбор в отношении того, что покупать и с кем торговать», — заявил госсекретарь МИД Норвегии Эрлинг Риместад.

Скандинавские компании заявили, что решение прекратить продажу продукции Mondelez было основано на том, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло Mondelez в список международных спонсоров войны.

В самой Mondelez заявили, что компания осуждает войну, не продает продукцию российского производства в Норвегии, поддерживает лишь «ограниченную» деятельность в РФ, приостановив инвестиции и затраты на рекламу.