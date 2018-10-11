В СБУ пояснили, в чем обвиняют Moneyveo

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более 1 тыс. фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

Как отмечают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Ранее в Moneyveo заявили об обысках в своем офисе и изъятии техники и документов.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.

Moneyveo – украинская IT и финтех компания, предоставляющая услуги онлайн-микрокредитования. Создана в 2013 году с уставным фондом в размере 16,6 млн грн. Компания имеет около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов. Основателями компании являются Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена ЕленаТопалова) и Михаил Лизанец.