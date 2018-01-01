В СБУ ответили на обвинения владельца Taryan Group Мхитаряна в вымогательстве Сегодня, 22:34 129 Цей матеріал також доступний українською Артур Мхитарян обвинил СБУ в вымогательстве Фото: Facebook via Артур Мхитарян

СБУ осуществляет досудебное расследование касательно строительства жилого комплекса Taryan Towers в Печерском районе Киева на основании обращения Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

"Согласно с указанным обращением, письма Министерства культуры Украины и других материалов уголовного производства в действиях должностных лиц ЗАО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ", а также подрядных и проектных организаций, установлены нарушения нормативно-правовых актов Украины. В частности, отсутствие ряда необходимых для строительства разрешительных документов и нарушение ограничений застройки", — сказано в сообщении.

Органом досудебного расследования в адрес ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ направлен запрос о предоставлении копий таких документов, однако, по неизвестным следствию причинам полного и объективного ответа на запрос не предоставлено.

По информации пресс-службы, следователь обратился в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Общества. После получения решения суда этот процессуальный документ был направлен в ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ на выполнение, однако решение суда до сих пор не выполнено.

Ранее девелоперская компания Taryan Group и ее владелец Артур Мхитарян обвинил СБУ в вымогательстве 1 млн долларов взятки за закрытие уголовного дела против компании.