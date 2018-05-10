В Ryanair заявили о планах "прилететь" еще в пять украинских аэропортов

Ирландский лоукостер Ryanair в данный момент ведет переговоры с 5 украинскими аэропортами, рейсы в которые могут быть запущены летом 2019 года.

Об этом сообщил директор авиакомпании Майкл О'Лири, передает ЦТС.

"Сейчас мы ведем переговоры с еще пятью украинскими городами - возможно, уже следующим летом мы откроем туда свои полеты. Я думаю, мы будем развиваться в Украине очень агрессивно и быстро наращивать темпы своего присутствия на рынке", - рассказал представитель лоукостера и добавил, что в списке возможные маршрутов точно есть Одесса.

"Я буду очень рад, если следующим летом мы сможем предложить нашим пассажирам рейсы в такой красивый город, как Одесса. Но пока еще рано говорить о конкретике, нашим и украинским переговорщикам еще необходимо много поработать для успешной реализации данного проекта", - отметил топ-менеджер Ryanair.

По его словам, сейчас ведутся ли переговоры с аэропортами таких городов, как Харьков, Одесса, Днепр, Херсон и Винница.

Он также отметил, что пока направлением №1 для компании является Киев.

Напомним, 10 июля 2017 Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине должен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).

В конце прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающий информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

В системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.