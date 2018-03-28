В Ryanair задумались о трудоустройстве украинских IT-специалистов

Опыт сотрудничества с украинцами в данной сфере лоукостер имеет в Польше

Авиакомпания Ryanair планирует создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных в котором будут работать украинские IT-специалисты.

Об это рассказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в интервью ЦТС.

"У нашей авиакомпании есть громадная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше и нам нужны компетентные ресурсы для этого", - рассказал О'Лири.

Он также добавил, что опыт сотрудничества с украинцами в данной сфере лоукостер уже имеет в Польше.

"По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников больше 50% - это IT-специалисты из Украины. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим", - добавил он.

Напомним, 10 июля 2017 Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).

В конце прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

В системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.

Отметим, что значительное количество билетов ирландского лоукостера Ryanair в Украине будет продаваться за €10.