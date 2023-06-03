Пять заводов сразу. В Ровно появится перерабатывающий комплекс на 800 рабочих мест 3 июня, 13:14 Строительная площадка в Ровно, здесь появится пять новых перерабатывающих предприятий пищевой промышленности (Фото:Ровенская ОГА)

В Ровно на территории бывшего кирпичного завода завершается строительство пяти перерабатывающих производств: по фасовке круп, изготовлению чаев, специй, макарон и безглютеновых сладостей.

Общая площадь промышленного комплекса составляет 6,5 гектаров, сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

Работы начались в 2021 году, восемь месяцев продолжался демонтаж старых конструкций, а уже через год появились новые помещения. Сегодня продолжается внутренняя отделка, проводится благоустройство территории и уже начались пусконаладочные работы.

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На сегодня инвестиции только в стройматериалы составили более 75 млн грн.

Большинство оборудования — украинского производства. Сейчас здесь работает несколько десятков рабочих, преимущественно переселенцы. В целом будет создано более 800 рабочих мест.

В будущем на промышленном комплексе также планируют наладить переработку рыбы и молока.

«Бизнес воспользовался „плечом“ поддержки от государства — двумя видами программ. Это Доступные кредиты 5−7−9% и грант для перерабатывающих предприятий. В целом удалось привлечь почти 44 млн грн из государственного бюджета. В будущем этот инвестиционный проект может стать одним из крупнейших производств в области пищепереработки на территории Ровенской области», — рассказал заместитель председателя ОГА Игорь Тимошенко.

Как сообщалось, под Киевом возобновил работу завод швейцарской группы, поврежденный в начале войны.