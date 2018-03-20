В России заговорили о трудностях с транзитом газа в ЕС

Газпром в 2020 году сможет использовать не более 34 млрд куб. м. мощности Nord Stream 2

Заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно. В связи с этим, российский монополист компания Газпром в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа Северного потока-2 (Nord Stream 2).

Об этом пишет издание Коммерсант.

К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, Газпром сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд куб.м. из проектных 55 млрд куб. м.

В Gascade (владеет 50,5% в проекте) отметили, что газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года. При этом, Nord Stream 2 проектной мощностью 55 млрд куб. м. в год, согласно неоднократным заявлениям Газпрома, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Но к этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal. Это даст возможность транспортировать только 9,9 млрд куб. м. из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 млрд куб. м. до границы с Чехией в Дойчендорфе.

Кроме того, еще примерно 2,7 млрд куб. м. российская компания сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel.

Таким образом, российский Газпром в 2020 году сможет использовать не более 34 млрд куб. м. мощности Nord Stream 2. Полностью загрузить трубу можно только при вводе второй нитки Eugal. В Газпроме данный вопрос пока не комментируют.

В целом график соответствует истории строительства первого Nord Stream.

Издание пишет, что в данном случае сроки по строительству газопроводов были привязаны к концу транзитного контракта с Украиной, который истекает 31 декабря 2019 года. Впрочем, невозможность полностью загрузить Nord Stream 2 в первый год эксплуатации означает, что у Газпрома нет шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной, которое покрывало бы как минимум 2020 год.

Автор также отмечает, что Газпром будет полностью загружать доступные мощности Nord Stream 2 и успеет построить обе нитки Турецкого потока (по 15,7 млрд куб. м.), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд куб. м. газа в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

Кроме того, следует ожидать, что российский монополист не успеет построить газопроводы на Балканах для подачи газа в ЕС из второй нитки Турецкого потока. Причиной является то, что строительство даже небольшого магистрального газопровода занимает не менее полутора года. Кроме того, Болгария, Сербия и Венгрия пока даже не начали процесс выдачи разрешений. Следует предполагать, что к началу 2020 года Газпром сможет использовать Турецкий поток только для нужд Турции, сняв с украинского направления малую часть транзита - около 16 млрд куб. м. Газпрому потребуется прокачивать через Украину уже 43 млрд куб. м в 2020 году. В противном случае компании придется нарушать долгосрочные контракты с потребителями, что может обернуться штрафами и потерями на миллиарды долларов.

Впрочем, все эти оценки объемов необходимого украинского транзита сделаны на основании текущего уровня спроса на российский газ в Европе, но в ближайшие годы эта потребность может вырасти. Так, если правительство Нидерландов в марте решит сократить добычу на крупнейшем в ЕС месторождении Гронинген с нынешних 21,6 млрд куб. м.до 12 млрд куб. м. потребности страны в импорте увеличатся на 10 млрд кубометров в год. И даже если Газпром займет только половину освободившейся рыночной ниши, для роста экспорта на 5 млрд куб. м. не будет иного варианта, кроме украинского маршрута.

Кроме того, Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований говорит, что Газпром может к 2024 году обеспечить полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток Турецкого потока, что, вероятно, позволит компании отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд куб. м. в год).

Он также считает, что учитывая рост спроса на российский газ, компания "на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита", даже когда указанные газопроводы будут построены.

Газпром напомнил, что еще ранее подал заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), и теперь намерен уточнить его параметры.

Ранее сообщалось, что 5 марта российский монополист Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

6 марта Газпром назвал сроки подачи апелляции на решение арбитража по транзиту газа.