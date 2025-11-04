Растут цены. В РФ вслед за бензиновым кризисом надвигается новый дефицит в топливном секторе

В России вслед за кризисом на рынке бензина могут возникнуть проблемы и на рынке авиатоплива (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

В России вслед за кризисом на рынке бензина, где после ударов украинских беспилотников по НПЗ возник дефицит, а оптовые цены с начала года взлетели на 40−50%, могут возникнуть проблемы и на рынке авиатоплива.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Чтобы разрешить кризис с производством нефтепродуктов, правительство РФ смягчило требования к НПЗ. В частности, зимнее дизтопливо теперь можно производить, смешивая летнее дизтопливо с керосином», — цитируется в публикации Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления крупнейшего в РФ частного поставщика нефтепродуктов компании Пролеум, — «А это создает риск резкого роста цены на авиатопливо, что, в свою очередь, несет риски для авиации».

Угрозу рынку видят и в российском правительстве.

«На совещании у вице-премьера Александра Новака была обсуждена возможность директивно ограничить рост цен на авиакеросин на бирже», — говорится в публикации, — «Сейчас такие ограничения введены для бензина: заявку на его покупку нельзя выставлять по цене выше, чем на 0,01% от текущих рыночных котировок».

Оптовые цены на авиакеросин сейчас ниже, чем в начале года — 79650 тысяч рублей за тонну против 82412 рублей. В то же время с сентября авиатопливо подорожало на 11%, или на 8 тысяч рублей за тонну.

«Цены на бензин Аи-92 с января до конца октября взлетели на 42%, а на Аи-95 — на 49%», — говорится в публикации, — «Однако на прошлой неделе котировки неожиданно упали более чем на 10%. 1 ноября бензин Аи-92 стоил на бирже 65,2 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 — 72,96 тысяч рублей».

При этом на па пике бензинового кризиса разница между ценой топлива в наличии и биржевой ценой достигала 40%, что увеличило спрос на биржевые партии до аномальных значений, говорится в публикации.

Ключевой и главный источник роста цен — дефицит товара, отмечает Дьяченко.

«После налетов беспилотников на НПЗ, которые затронули по меньшей мере 30 заводов по всей стране, объемы нефтепереработки в России упали на 10%, до 4,86 млн баррелей в сутки», — говорится в публикации, — «По сравнению с довоенным 2021 годом, нефтекомпании потеряли 14% производства, объемы которого стали самыми низкими по крайней мере за последние 6 лет».

Как сообщалось, в России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

При этом Россия на фоне ударов украинских дронов по НПЗ продлила запрет на экспорт бензина.