В России уволили авторов скандального отчета о Газпроме

История с отозванным аналитическим отчетом о Газпроме, в котором была резко раскритикована работа российского газового монополиста, стоила работы не только его автору, но и руководителю аналитического подразделения Sberbank CIB.

Так, уволены аналитик Александр Фэк, написавший обзор, а также его руководитель Александр Кудрин. Они уволены 23 мая, спустя два дня после публикации в СМИ деталей обзора.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, передает Интерфакс.

"Отчет от 8 мая вышел из нашей дочерней структуры Sberbank CIB. Отчёт был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтверждённых данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решения с автором отчёта и лицами, допустившими выход отчета, расстаться", - цитирует пресс-служба слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Уход руководителя Sberbank Investment Research Кудрина "оформляется по соглашению сторон", отметили в компании.

До момента увольнения, помимо Газпрома, Фэк анализировал Газпром нефть, Лукойл, Новатэк, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и Башнефть. Пока Sberbank Investment Research не рассылал сообщения о том, что оценки и рекомендации аналитика для акций и депозитарных расписок перечисленных компаний отзываются.

Напомним, что в отчете идет речь о том, что главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов Газпрома являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики, принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина. "Мы выяснили, что решения Газпрома становятся вполне понятными, если допустить, что концерн действует в интересах своих подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды", – говорится в документе.